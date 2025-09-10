Выставку изобразительного и декоративно-прикладного искусства открыли в Волоколамске

Экспозицию под названием World View представили в музейно-выставочном комплексе в Волоколамске. На ней можно увидеть работы 43 мастеров и художников из России и ближнего зарубежья.

Выставка имеет международный уровень. Всего здесь 120 экспонатов.

Работы выполнены в разных видах творчества. Это живопись, деревянное зодчество, украшения из натуральной кожи, интерьерные композиции, текстильные куклы и многое другое.

Экспонаты представили как призеры выставки прошлых лет, так и новые авторы. В том числе здесь можно увидеть работы учащихся Детской школы искусств Волоколамска, воспитанников студий изобразительного искусства «Радуга» и декоративно-прикладного искусства «Город мастеров» местного Центра культуры и творчества «Родники».

Познакомиться с творчеством художников и мастеров можно до 30 сентября.