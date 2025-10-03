Выставку изделий традиционных промыслов открыли в Доме художника в Сергиевом Посаде

В Доме художника в Сергиевом Посаде открыли выставку «Торжество народного искусства». Свои работы представили мастер богородской резьбы Сергей Паутов, создательницы кукол и матрешек Анна, Елена и Мария Дмитриевы и специалист декоративной техники росписи по обжигу Наталья Воронина.

«Многие эти работы я видела, многие держала в руках, некоторые работы этих мастеров дарила моим близким. И когда я приезжаю в эти семьи и вижу эти произведения, я вижу, какое тепло и уют они создают. Низкий вам поклон за то, что вы сохраняете традиции нашего славного города в своем творчестве», — сказала Рита Тихомирова, председатель Совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа.

Художники признались, что с удовольствием работали над коллективной выставкой. Их всех объединила любовь к народному творчеству.

«Очень интересно было общаться с коллегами и удивительно наблюдать: вроде бы мы берем один материал, а результат получается совершенно разный», — сказал Сергей Паутов.

Матрешки, фигуры из дерева, знакомые городские пейзажи — все это на глубинном уровне понятно каждому местному жителю, а посещение выставки — это возможность прикоснуться к своим корням.