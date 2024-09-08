Выставку изделий местных ремесленников открыли в Балашихе

Изделия мастеров декоративно-прикладного творчества представили на выставке в Центре народного творчества в Балашихе. На ней можно увидеть работы из натуральных камней, вязанные изделия, аксессуары и сувениры.

Выставку «Территория творчества» открыли в Балашихе ко Дню города. Здесь есть изделия местных мастеров из натуральных камней, бисера, фетра, текстиля, вязанные изделия.

Также в экспозиции можно увидеть аксессуары для волос, декоративную роспись, художественную керамика, фарфор и сувенирную продукцию.

«Мы собрали работы многих местных ремесленников. Они объединились в нашем Центре и теперь посетители выставки могут всех этих людей узнать, познакомиться с их творчеством. В этот раз мы решили ко Дню нашего любимого и дорогого города показать жителям и гостям Балашихи, что все эти замечательные люди делают», — поделилась руководитель кружка «Декоративная роспись по дереву» Людмила Немкович.

Отметим, что в акции участвуют творческие объединения города. Выставка завершится 18 сентября.

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