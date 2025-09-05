Выставку изданий об отечественном тракторостроении открыли в музее Чехова

Экспозицию в селе Новый Быт организовал «Музей памяти Лопасненского края». На выставке представлены собрание старинных и современных книг, брошюр и атласов о тракторах.

Выставка отечественного тракторостроения открылась на Новобытовской площадке музея в Доме культуры «Меридиан». Посетители смогут проследить путь развития тракторов и другой сельско-хозяйственной техники с начала 20 века.

«Спешите увидеть и услышать из первых рук — специалист музея и кандидат технических наук Владимир Шаров досконально знает историю создания, развития и перспективы тракторостроительной отрасли. Напоминаем, что в экспозиции также представлены эксклюзивные макеты тракторов и другой сельскохозяйственной техники, которые есть только в нашем музее», — отмечают в социальных сетях музея.

Посетить выставка можно до конца сентября.