Выставку истории канала имени Москвы откроют в Химках 14 ноября

В выставочном комплексе «Артишок» в Химках 14 ноября откроют выставку истории канала имени Москвы. Сегодня канал дает столице более 60% всей потребляемой воды, обеспечивает подачу электроэнергии на многие предприятия региона, связывает Москву с Верхней Волгой.

Когда началось строительство великого объекта и какую роль сыграл канал в истории победы Красной армии в Битве под Москвой.

Экспозиция «Канал Москва — Волга — водный бастион обороны Москвы» посвящена героическим событиям обороны Москвы в 1941 году. На выставке представят уникальные документы, редкие фото и предметы эпохи.

В ходе Битвы за Москву водную артерию превратили в прочный оборонительный рубеж: вдоль всего канала были вырыты траншейные ходы, гнезда для установки пулеметов и малых орудий. Все четыре года войны канал бесперебойно обеспечивал Москву водой, электроэнергией и военными грузами.

Вернисаж пройдет 14 ноября в 15:00. Выставка продлится до 10 декабря, вход свободный.