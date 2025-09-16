Выставку исторических фотографий «Город» открыли в Ногинске

Экспозиция предлагает посетителям совершить путешествие во времени и увидеть, как менялся центр Богородска-Ногинска на протяжении разных исторических периодов. Каждое фото рассказывает свою уникальную историю, позволяя проследить динамику изменений, преображений и формирования города.

На выставке представлены редкие архивные фотографии, запечатлевшие ключевые моменты городской жизни: процесс мощения улиц в разные годы, запуск первого трамвая, базарно-рыночную площадь с ее оживленной атмосферой, городские исторические здания и памятники архитектуры, и людей, живших в прежние времена.

Выставка — прекрасная возможность увидеть, как стремительно развивался город. Она будет особенно интересна краеведам, историкам и всем, кто интересуется прошлым родного города. Экспозиция наглядно демонстрирует, как менялся архитектурный внешний вид и историческая идентичность города.

Выставка находится в музейно-выставочном центре «Почтовая станция г. Богородск»: город Ногинск, улица Рогожская, дом 74. Время работы: по будним дням с 10:00 до 17:00.