Выставку «Искусство объединяет» открыли в Орехово-Зуеве

В Выставочном зале открылась совместная выставка двух деятелей искусства и спорта — художника Ильи Рожкова и футболиста Андрея Шагарова. Экспозиция под названием «Искусство объединяет» представляет собой результат творческого союза.

На выставке представлено 86 работ, выполненных в различных техниках: масляная живопись, акварель, а также уникальные манускрипты. Илья Рожков, известный своим мастерством в изобразительном искусстве, и Андрей Шагаров, добившийся успехов на футбольном поле, объединили свои творения, черпая вдохновение в общих для них источниках: красоте природы, гармонии музыки и глубине исторических событий.

«„Искусство объединяет“ — это не просто название, но и главная идея экспозиции. Она призвана показать, как различные сферы деятельности могут пересекаться, обогащая друг друга. Оба автора, будучи профессионалами в своих областях, вложили в живописные и графические работы особую энергию и эмоциональность, что делает их творчество близким и понятным широкому кругу посетителей», — сообщили организаторы.

Выставка будет работать для всех желающих до 19 февраля.