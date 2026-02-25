Выставку импрессионистов открыли в Пушкино

Эта выставка — не просто экспозиция, а приглашение в путешествие по Кавказу и Средней Азии глазами мастеров середины XX века. В центре внимания — работы, принадлежащие кисти выдающихся мастеров: Боровской, Боима, Скородумовой, Улупова и Горшмана. Профессиональное сообщество относит этих художников к плеяде «советских импрессионистов».

«Их полотна — это торжество света, воздуха и живого впечатления. В середине прошлого столетия творческие командировки на Восток были для них сродни паломничеству за цветом. Они ехали туда не ради парадных отчетов, а в поисках той яркости, которую можно найти только на шумном восточном базаре или в пыльном мареве горных дорог», — сообщили организаторы.

Зрители увидели миры, замешанные на ароматах специй, криках торговцев и вековом спокойствии гор.