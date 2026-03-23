Выставку иллюстраций к поэме «Освобожденный Иерусалим» открыли в Одинцове

Планшетная экспозиция из собрания Государственного музея-заповедника «Архангельское» проходит в усадьбе Большие Вяземы. Всего в ней представлено 20 работ.

Все работы написаны акварелью к поэме Торквато Тассо крепостными художниками по образцам французских граверов.️ Иллюстрации были выполнены в начале ХIХ века на вплетенных в книгу «Освобожденный Иерусалим» на чистых листах. Книга была напечатана в Парме в 1794 году в типографии Джамбаттисты Бодони и является библиографической редкостью. Ее тираж составил всего 100 экземпляров. К тому же, юсуповский экземпляр поэмы дополнен листами с иллюстрациями к каждой песне, созданными по заказу князя крепостными мастерами.

Поэма рассказывает о событиях Первого крестового похода и взятии Святого града войском Готфрида Бульонского. Выставка продлится до 15 июня.