Выставку иллюстраций художника Вадима Челака открыли в Химках

В картинной галерее имени Сергея Горшина в Химках начала работу выставка «Зимний волшебник», которая продлится до 31 января. Экспозиция рассказывает о сказочной биографии Санта-Клауса. В ней представили оригинальные иллюстрации художника Вадима Челака.

Мастер создал свои работы для книги Фрэнка Баума «Жизнь и приключения Санта-Клауса», переведенной на русский язык Михаилом Вирозубом.

Выставка рассказывает историю мальчика, воспитанного феями и нимфами, который взрослеет и становится символом добра для детей всего мира. Иллюстрации Вадима Челака визуализируют эту волшебную вселенную, передавая уникальные образы героев и создавая атмосферу сказки.

Посмотреть работы мастера можно по адресу: улица Московская, дом № 15. График работы: с понедельника по среду с 10:00 до 18:00, в четверг с 10:00 до 20:00, в пятницу с 10:00 до 17:00. Суббота и воскресенье — выходные дни. Анонсы мероприятий и регистрация доступны в телеграм-канале галереи.