Выставку иконописного искусства открыли в Подольске

В Подольском краеведческом музее открылась выставка, посвященная Дню славянской письменности и культуры. Экспозиция будет доступна для посетителей до 30 мая и объединит иконы XVII–XX веков из храмов Подольской епархии и частных собраний.

В залах музея представлены образцы иконописного искусства разных эпох и направлений. Посетители могут увидеть произведения, созданные в течение нескольких столетий, а также работы учеников иконописного класса воскресной школы Троицкого собора Подольска. В экспозицию вошли иконы, выполненные в различных техниках, что позволяет проследить развитие церковного искусства.

Отдельное внимание организаторы уделили мемориальной иконе, связанной с Подольской дружиной государственного подвижного ополчения, которая участвовала в Крымской войне 1853–1856 годов. Эта работа посвящена воинской истории города и занимает особое место среди представленных экспонатов.

На открытии выставки присутствовали архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий, заместитель главы округа Ольга Шашкова, первый заместитель председателя Совета депутатов Евгений Патрушев, директор Подольского краеведческого музея Любовь Слащева, представители духовенства, молодежных объединений и сотрудники администрации.

«В иконах заложены глубокие духовные смыслы. Человек, обращаясь к этим образам, начинает интересоваться их историей и значением», — отметил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

Выставку подготовили ко Дню славянской письменности и культуры, который ежегодно отмечают 24 мая в память о святых Кирилле и Мефодии — создателях славянской азбуки. Посетить экспозицию можно до 30 мая в Подольском краеведческом музее на улице Советской, 7. Музей работает с 10:00 до 18:00.