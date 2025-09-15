Выставку игрушек открыли в музее Лыткарина

В библиотеке Лыткаринского историко-краеведческого музея состоялось открытие выставки, посвященной русской народной игрушке. Экспозиция предлагает посетителям совершить путешествие в мир традиционных ремесел, а также познакомиться с историей и особенностями различных промыслов.

На выставке представлены образцы наиболее известных центров народного игрушечного производства России. Особое место в экспозиции занимают коллекции местных мастеров и детские работы из студий, хранящиеся в фондах Лыткаринского музея.

«У каждого мастера вырабатывался свой стиль, и были определенные способы исполнения изделий. Все это придавало игрушкам особый внешний облик, составляя их самобытность и значительно отличая от других промыслов», — сообщили организаторы выставки.

Выставка русской народной игрушки будет открыта для посещения в часы работы Лыткаринского историко-краеведческого музея до конца января.