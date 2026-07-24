Выставку художницы Татьяны Задера открыли в Лобне

В Художественной галерее имени В. Коробкова при поддержке администрации Лобни открылась персональная выставка художницы Татьяны Задера. Автор уже десять лет работает в жанре современного христианского искусства, а главным творческим импульсом для создания экспозиции стало решение ее супруга отправиться в зону специальной военной операции.

С открытием выставки художницу поздравила глава городского округа Анна Кротова. Она отметила самобытный стиль работ Татьяны Задера и их глубокое эмоциональное содержание.

По словам главы муниципалитета, супруг художницы Никита во всем поддерживает ее и стремится к тому, чтобы выставку увидело как можно больше людей. Особенно тех, кому искусство помогает справляться с жизненными трудностями и находить внутренние силы.

Выставка будет работать до конца недели. Посетить экспозицию можно в Художественной галерее имени В. Коробкова по адресу: улица Ленина, 16. Возрастное ограничение — 12+.