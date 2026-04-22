Выставку художницы Марии Костровой открыли в музее-заповеднике Дмитрова

В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» 17 апреля открылась выставка «Калейдоскоп воспоминаний» московской художницы Марии Костровой. В одном пространстве встречаются монументальность и хрупкость, внутреннее напряжение и желание разглядывать детали часами.

Выставка не дает готовых ответов — она предлагает их искать. Каждый зритель уходит со своим смыслом, своим настроением, своей историей.

«Работы Марии — это субъективный космос. Она погружает в пространство символов, где каждый найдет отражение своих мыслей», — делятся впечатлениями первые посетители.

«„Калейдоскоп воспоминаний“ — яркий, эмоциональный проект, который украсил культурную жизнь нашего округа. Такие выставки делают Дмитров привлекательным для туристов и, главное, интересным для самих жителей», — отметила заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина.

Выставка расположена по адресу: Дмитров, улица Загорская, дом 17 (Музей-заповедник «Дмитровский кремль»). Вход платный. Дополнительная информация по телефону: 8 (495) 993-74-13. Возрастных ограничений нет.