Выставку художницы из Химок открыли в Белоруссии

Художница и ипполог Екатерина Борисова из Химок представила в Витебском областном художественном музее персональную выставку «Я рисую лошадь». Она включает 50 работ, выполненных в техниках графики и живописи.

Экспозиция представляет собой творческий отчет за четыре десятилетия с 1985 по 2025 год. На полотнах запечатлены знаменитые лошади — чемпионы спортивных состязаний и представители редких пород, чьи образы передают не только внешнюю грацию, но и внутреннюю мощь.

В рамках открытия автор провела для гостей лекцию о своем творчестве и передала в дар музею портрет жеребца тракененской породы Проблеска, четырехкратного чемпиона Белоруссии и участника Олимпийских игр. Завершил вечер концерт авторских песен в исполнении коллектива «Групповая терапия» под руководством иерея Глеба Курского: музыканты исполнили 11 авторских песен.

Екатерина Борисова — член Творческого союза художников России и Международной федерации ЮНЕСКО, лауреат международных фестивалей. В Химках она также возглавляет Клуб деловых женщин в местном отделении «Союза женщин России».