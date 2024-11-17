Выставку художницы Анны Владимировой-Лавровой откроют в Дмитрове 21 ноября

С 21 ноября в Музейно-выставочном комплексе начнет свою работу выставка «Городские истории», проект известной художницы Анны Владимировой-Лавровой. Эта выставка, состоящая из живописных и графических работ, созданных преимущественно за последние два года, подарит зрителям атмосферу уюта и тепла.

Художница активно путешествует по городам России, создавая свои полотна непосредственно с натуры. На выставке можно будет увидеть работы, посвященные таким городам, как Москва, Санкт-Петербург, Переславль-Залесский, Тверь, Судак, Владимир, Дмитров, Боровск, Торжок, Рязань и многим другим.

Каждая картина наполнена растительными и цветочными мотивами, а пейзажи изображены так, будто мы смотрим на них из окон домов. Это придаёт полотнам особую домашнюю атмосферу. Художница акцентирует внимание на том, что город — это не только его архитектура и парки, но и уютные внутренние пространства, отражающие частную жизнь горожан. В экспозиции также представлены натюрморты и букеты, которые украшают нашу повседневность и добавляют ей ярких красок.

Выставка будет открыта для посетителей до 12 января 2025 года. Вход бесплатный.

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