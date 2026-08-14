Выставку художников из Вереи открыли в Наро-Фоминском округе

Экспозиция представлена в историко-краеведческом музее в Верее. Посетители всех возрастов могут увидеть пейзажи, запечатлевшие разные времена года и очарование древнего города, которому в этом году исполнилось 655 лет.

Организация выставки — одна из самых теплых традиций празднования Дня города. Ее история началась в 1997 году благодаря Борису Морозову, первому директору музея, который верил: искусство помогает почувствовать связь времен. С тех пор время и место проведения остаются неизменными — как знак уважения к традиции и к самой Верее.

В музейном зале многолюдно и шумно. На открытие всегда приходят сами авторы: им важно услышать мнения посетителей, увидеть реакцию, обсудить увиденное. Каждый зритель находит в картинах что-то свое.

Посетить экспозицию местных художников можно до 28 августа.