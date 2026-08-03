Выставку художника Романа Мураткина открыли в Серпухове

Персональная экспозиция «Свет над полями: посвящение моим учителям» представлена в Музейно-выставочном центре. В ней — более ста работ: от живописных полотен до икон.

Творческий путь художника из Серпухова Романа Мураткина начался в пять лет. Он окончил художественную школу имени Бузовкина, педагогический колледж и университет, занимался иконописью в мастерской Владимира Артемьева.

Много лет художник в составе артели реставрировал храмы Москвы и Московской области, расписывал Высоцкий и Владычний монастыри в Серпухове. Этот опыт сильно повлиял на его творчество.

Выставка «Свет над полями: посвящение моим учителям» — это не просто собрание работ, а рассказ о жизненном пути и людях, которые вдохновляли автора. Экспозиция будет работать до 16 августа. Подробная информация — на сайте Музейно-выставочного центра.