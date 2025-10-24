Выставку художника Данила Клейменова открыли в Наро-Фоминске

Данил Клейменов окончил Тульский колледж искусств имени Александра Даргомыжского. Участвовал в международных Дельфийских играх. С 2010 года преподает в школе искусств «Гармония», совмещая педагогику с активным творчеством. Его уже называют «молодым Левитаном». Художник считает эту оценку слишком высокой, но стремится достичь уровня великого мастера.

Работы Данила Клейменова — настоящее признание в любви Наро-Фоминску. Их отличает лиричная глубина и умение передавать атмосферу. Художник видит город как живой, дышащий организм, в котором время течет непрерывным потоком. Он пишет не просто пейзажи, а саму ткань городской жизни, где величие истории встречается с энергией развития.

Выставка будет работать до 13 ноября.