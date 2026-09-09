Выставку художника Андрея Борисова откроют в Клину

12 сентября в выставочном зале имени Ю. В. Карапаева в Клину откроется выставка художника Андрея Борисова «Это Родина моя». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Экспозиция объединит академическую живопись и федоскинскую лаковую миниатюру. Основой выставки станут масляные полотна художника с пейзажами Подмосковья и другими видами русской природы. Их дополнят образцы традиционного декоративно-прикладного искусства.

Через сочетание разных художественных форм автор предлагает показать связь поколений и преемственность ремесленных традиций. История федоскинской лаковой миниатюры насчитывает более двух веков — ее развитие началось в 1795 году.

Выставка будет работать до 11 октября. Возрастное ограничение — 6+.

Билеты можно приобрести на сайте Музейно-туристического центра городского округа Клин.