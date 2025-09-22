Выставку художника Александра Волкова открыли в Звенигороде

Работы живописца Александра Волкова уже не раз были представлены публике — на его счету два десятка экспозиций. Выставка в Звенигороде — первая в его карьере и самая долгожданная.

Сейчас живописец живет в Звенигороде, но впервые побывал в этом городе еще в 1972 году. Александр Волков всегда предпочитал держать все под своим контролем, но в этот раз доверил полотна музею — сотрудники расположили их по своему усмотрению и попали точно в цель, по словам художника.

Работы разных периодов — от самых первых до буквально вчерашних — сгруппированы в тематические зоны. Экспозиция показывает все грани творчества автора. Искусствоведы выделяют три города, которые формировали его особый стиль — это Ташкент, где художник родился, Москва и, конечно, Звенигород. Именно поэтому выставку разделили на части. Ташкент — темные, восточные тона. Москва — яркие краски, грубые мазки, библейская тематика и портреты. Звенигород — город живописный, поэтому и работы соответствующие, пейзажи. Есть на выставке и любимая работа Волкова, «Сквер на большой полянке», на которой изображен верный спутник художника, собака породы колли.

Стиль Александра Волкова — это и кубизм, и сюрреализм, и абстракционизм. Одним словом — живопись модернизма. Пишет он разными материалами , среди которых простые карандаши, масло, пастель и акварель.

Увидеть все «среды обитания» художника — именно так Александр Волков назвал выставку — можно в Звенигородском манеже до 2 ноября.