Выставку «Художественное великолепие России» открыли в Ленинском округе

В историко-культурном выставочном центре Дворца культуры города Видное состоялось открытие выставки «Художественное великолепие России». На ней представлены работы студентов Института традиционного прикладного искусства.

«Здесь представлены уникальные работы детей, выполненные в технике московского письма. Эта уникальная техника московского региона, возрожденная в 1975 году, обладает, безусловно, международной ценностью, являясь, по сути, культурным кодом, который берет свое начало в традиционном декоративно-прикладном искусстве. Творчество наших студентов представляет собой инновации старинных техник, совершенствование технологий, тканей, материалов. Мы видим здесь и золотное шитье, и художественную роспись, и ювелирное искусство, и знаменитые подносы — все то, чем славится московский регион», — отметила заместитель директора Института прикладного искусства Елена Лакарова.

Экспозиция включает около 70 произведений, созданных молодыми авторами в возрасте от 18 до 25 лет.

На выставке представлены уникальные работы, выполненные в различных техниках декоративно-прикладного искусства, включая художественные работы и рисунки, панно и комплекты одежды в технике «холодный и горячий батик», костюмы и платья с вышивкой в традиционных техниках, деревянные композиции, ювелирные изделия и аксессуары.

Для гостей выставки преподаватели института провели экскурсию, подробно рассказав о техниках исполнения и процессе создания работ. После официальной части мероприятия для студентов и преподавателей была организована экскурсия по выставке, посвященной специальной военной операции.