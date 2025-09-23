Выставку «Хрупкая сила» открыли в Балашихе

Фотовыставка «Хрупкая сила» начала работу в рамках третьего фестиваля креативных индустрий «Энтузиасты», посвященного 195-летию Балашихинской хлопкопрядильной фабрики. Экспозиция представлена снимками работниц, трудившихся на фабрике в 70-х годах.

Часть фотографий предоставила бывшая работница хлопкопрядильной фабрики Галина Григорьева, проработавшая на предприятии почти 10 лет. Снимки женщина привезла по просьбе арт-куратора креативного сообщества «Энтузиасты» Али Слановой.

В экспозицию вошли 37 картин, выполненных в разных техниках. Среди них — арт-объекты, инсталляции, современные и классические работы.

В рамках фестиваля «Энтузиасты» на территории фабрики также появилось около 100 арт-объектов. Их создали жители округа совместно с участниками творческого сообщества. Одними из наиболее масштабных стали декоративные изразцы, образующие «ленту времени», а также «стена славы», на которой увековечены имена знаковых владельцев фабрики и культурных деятелей.