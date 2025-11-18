Выставку «Грани русской культуры» открыли в Балашихе

Торжественное открытие выставки «Грани русской культуры» прошло 15 ноября в Балашихинском историко-художественном музее. В экспозиции представлены предметы народного быта и декоративно-прикладного искусства, выполненные в традиционных и современных интерпретациях.

Авторы проекта — Владимир и Лариса Аинцевы, художники, которые демонстрируют авторский взгляд на современное прочтение традиционных мотивов. Работы сочетают старинные техники резьбы по дереву с современными художественными решениями, создавая мост между историей и современностью.

Экспозиция включает изделия народного искусства, выполненные в старинных техниках резьбы по дереву, а также уникальные предметы быта и декоративно-прикладного искусства, символизирующие богатство русского художественного наследия. Впервые зрителю предлагаются одновременно и традиционные формы, и современные интерпретации традиционного русского костюма и аксессуаров, что подчеркивает множество граней русской культуры.

Выставка организована при поддержке администрации городского округа Балашиха и Московского областного отделения ВТОО «Союз художников России». Посетители смогут ознакомиться с экспозицией до 14 декабря. Место проведения: Балашиха, проспект Ленина, 10.