Выставку графики Владимира Самарина открыли в Щелкове

Как сообщает Министерство культуры и туризма Московской области, проект продлится до середины марта и станет одним из главных культурных событий сезона. Экспозиция объединяет 48 знаковых работ автора. Особое внимание эксперты уделяют тридцати листам, выполненным в технике глубокой печати — меццо-тинто.

«Это направление графики считается одним из самых трудоемких: мастер работает не линиями, а пятнами, создавая изображение на медной пластине от темного к светлому. Владимир Самарин самостоятельно возродил этот метод, добиваясь в своих гравюрах невероятной „бархатистости“ теней, тончайших нюансов света и почти мистической глубины пространства», — сообщили организаторы.

Выставка «Бархатные тени» открыта для посещения до 14 марта.