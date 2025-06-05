Выставку графики Виталия Горяева открыли в Щелкове
Экспозиция под названием «Художник и время» представлена в Щелковском историко-художественном музее. Она посвящена творчеству лауреата Государственной премии СССР и Народного художника Советского Союза Виталия Горяева.
Выставка знакомит посетителей с работами художника, выполненными в разные периоды и показывающими широту его творческого таланта. В экспозиции представлены книжные иллюстрации, карикатуры и портреты, созданные в разных графических техниках
Виталий Горяев родился в городе Кургане. В 1921 году переехал с родителями в Читу, где окончил школу. Рисовать он начал еще в детстве, но интересовался и театром, и цирком, и кинематографом, писал стихи.
Горяев сначала зарекомендовал себя как талантливый карикатурист. Он тесно сотрудничал с популярным сатирическим журналом «Крокодил», где работал более 25 лет. После Великой Отечественной войны активно занимался оформлением детской литературы. Важным направлением творчества художника стало иллюстрирование классических произведений русской литературы — Александра Пушкина, Федора Достоевского, Николая Гоголя.
«Виталий Горяев известен всему миру своими иллюстрациями. И для нас огромная честь принимать эту выставку. Поэтому мы чрезвычайно рады, что наследники творчества художника с таким удовольствием и без промедления согласились эту коллекцию показать в нашем городе», — рассказала директор Щелковского историко-художественного музея Наталья Богданова.
На торжественном открытия выставки актер театра и кино Андрей Трубин выступил с постановкой в формате диалога со зрителем под названием «А что если Гоголь?..». Наследники художника рассказали гостям о творческом пути Виталия Горяева. Желающих ознакомиться с экспозицией ждут в музее до 12 июля.