Выставку графики Виталия Горяева открыли в Щелкове

Экспозиция под названием «Художник и время» представлена в Щелковском историко-художественном музее. Она посвящена творчеству лауреата Государственной премии СССР и Народного художника Советского Союза Виталия Горяева.

Выставка знакомит посетителей с работами художника, выполненными в разные периоды и показывающими широту его творческого таланта. В экспозиции представлены книжные иллюстрации, карикатуры и портреты, созданные в разных графических техниках

Виталий Горяев родился в городе Кургане. В 1921 году переехал с родителями в Читу, где окончил школу. Рисовать он начал еще в детстве, но интересовался и театром, и цирком, и кинематографом, писал стихи.