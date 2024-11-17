Выставку графических картин «Черное и белое» открыли в Ногинске

В Ногинском Доме Художника проходит выставка графики под названием «Черное и белое». В экспозиции представили картины сразу нескольких поколений авторов.

Гости выставки увидят работы, выполненные в натурных классах знаменитого Московского академического художественного училища памяти 1905 года. Рисункам почти 70 лет. Поражают своим лаконизмом, стилистическим подчерком и монументальным размером портреты Юрия Лубжева и Виктора Орлова.

Достойны внимания и сложные в исполнении офорты молодой художницы, студентки Московского государственного академического художественного института имени Василия Сурикова при Российской академии художеств Евы Попенсковой.

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