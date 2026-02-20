Выставку городских фотозарисовок открыли в Раменском музее

Открытие стало местом вдохновения, ведь у участников на ходу рождались идеи для новых экспозиций. Зрители вносили свои предложения, а сотрудники музея делились мечтами. В фондах собрано много исторических фотографий, и они тоже со временем найдут свое место в оформлении учреждения. Что же касается общего ностальгически-светлого настроения, то оно было разбавлено нотками беспокойства.

Участники мероприятия затронули тему влияния современных технологий на фотографию. Авторы выставки отметили растущее воздействие цифровых технологий на профессию фотографа, однако выразили намерение продолжать работать традиционными методами, не прибегая к возможностям искусственного интеллекта.

Выставка «Городские зарисовки» будет открыта до 13 апреля.