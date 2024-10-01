Выставку гобеленов художника Сергея Пасина открыли в Орехово-Зуеве

В выставочном зале Орехово-Зуева открыли выставку гобеленов члена Союза художников России Сергея Пасина «Нить Ариадны». Здесь можно увидеть работы на темы природы, моря, времен года.

Событие приурочили к 65-летнему юбилею художника из Орехово-Зуева Сергея Пасина. На выставке представлены работы с 2020 по 2024-й годы.

Гобелены развешаны тематически: сначала растительный орнамент с морской тематикой, затем времена года, дальше абстракции.

На открытии собрались не только любители творчества, но и друзья Сергея Пасина. Выставка будет работать до 27 октября.

Отметим, что Сергей Пасин уже не раз делал выставки своих работ в выставочном зале Орехово-Зуева.

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