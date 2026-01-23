Выставку «Фрязинская палитра» откроют 23 января

Сегодня в Центре культуры и досуга «Факел» состоится знаковое событие для культурной жизни наукограда — открытие ежегодной художественной выставки «Фрязинская палитра». Экспозиция традиционно объединяет признанных мастеров и талантливых любителей, чье творчество связано с округом.

Как сообщили в пресс-службе учреждения, в этом году проект порадует зрителей особой многогранностью. В залах «Факела» будут представлены десятки работ, выполненных в самых разных направлениях: классическая живопись маслом, графика и авторские композиции.

«Главным лейтмотивом выставки стали узнаваемые уголки Фрязина и живописная природа Подмосковья. Мастера через свои полотна признаются в любви к родному краю, запечатлевая его красоту в разные времена года. Посетители смогут увидеть знакомые улицы и скверы в новом свете, пропущенными через призму художественного восприятия», — рассказали организаторы.

Торжественное открытие состоится 23 января в 16:00 по адресу: улица Комсомольская, дом № 28. Вход на выставку свободный.