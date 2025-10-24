Выставку фоторабот путешественника Владимира Горбатовского открыли в Видном

В сквере «Юность» в Видном Ленинского городского округа открыли фотовыставку работ местного путешественника Владимира Горбатовского «Чудеса природы России». В экспозиции представили порядка 50 снимков, сделанных в разных уголках России — от Кавказа до Дальнего Востока.

По словам автора выставки, главная задача экспозиции — продемонстрировать землякам многогранную красоту родной страны через объектив фотографа.

«За десятилетия путешествий я объездил Россию вдоль и поперек, и теперь хочу поделиться этими открытиями с жителями родного округа», — рассказал Владимир Горбатовский.

Автор выставки — ученый-биолог по образованию. Это помогает ему особенно глубоко и профессионально подходить к съемке природных ландшафтов. Свою первую черно-белую фотокамеру Владимир получил в шестом классе. Увлечение путешествиями началось у него с поездки в Среднюю Азию еще в школьные годы. Во время учебы на биологическом факультете МГУ фотограф занялся профессиональными экспедициями, во время которых не только изучал, но и старался запечатлеть красоту природы.

Отметим, что Владимир Горбатовский посетил более трех тысяч экспедиций, от арктических заснеженных просторов до величественных горных вершин Кавказа.