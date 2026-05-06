Выставку фоторабот о войне откроют в усадьбе Кривякино в Воскресенске
Экспозиция «Во славу Родины. Ключ победы» откроется в Главном доме усадьбы Кривякино в День Победы. Историко-документальная выставка посвящена творчеству фотокорреспондента красноармейской газеты «Во славу Родины» Анатолия Егорова.
Анатолий Егоров ушел на фронт добровольцем в первый день начала Великой Отечественной войны. Он непрерывно вел фотолетопись событий, свидетелем которых становился сам. В работах Егорова отражены важнейшие вехи войны: от трагических дней осажденной Одессы, кровопролитных боев за Сталинград и Ростов-на-Дону, грандиозного сражения на Курской дуге до победоносного освобождения Европы.
В экспозиции представлена уникальная реликвия, привезенная Анатолием Егоровым — подлинный ключ от Рейхстага. На одной из фоторабот автора запечатлен момент допроса плененного генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса после капитуляции Сталинграда
Выставку можно будет посетить до 24 мая.