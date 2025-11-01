Выставку фоторабот Натальи Осетровой открыли в Ногинске

Центральная идея проекта — показать уникальность и многогранность женщин зрелого возраста. Как отметила на открытии Наталья Осетрова, ее работа бросает вызов стереотипным представлениям о красоте.

В проекте приняли участие 26 героинь в возрасте от 40 до 75 лет. Среди них — Мариэтта Цигаль-Полищук, Наталия Вдовина, Ирина Низина, Татьяна Лянник, Наталья Корецкая, Анна Багмет и многие другие не менее достойные женщины с яркими и интересными биографиями.

По словам Натальи, работа над проектом не заканчивается. В планах у фотографа — подготовка и издание фотокниги, в которую войдут портреты и личные истории всех участниц.

«Я хочу показать через фотографию, что каждая женщина уникальна и прекрасна в своем возрасте, что красота не имеет возрастных границ, и что красота — это не только молодость, но и мудрость, внутренняя сила, опыт, уверенность в себе. Мы рассказываем истории тех, кто преуспел в любимом деле, кто вышел замуж в 50, бросил работу мечты ради творчества, воспитал детей в одиночку, нашел любовь после развода», — поделилась автор проекта Наталья Осетрова.

Увидеть вдохновляющую выставку жители и гости города смогут с середины ноября. Экспозиция будет представлена в пространстве Coffee Story в помещении Атриума, которое находится напротив Московского областного театра драмы и комедии в Ногинске. Выставка будет работать до марта 2026 года.