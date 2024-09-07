Выставку фотографий открыли ко дню города в Химках

Картинная галерея имени Горшина к 85-летнему юбилею округа представила уникальную выставку «Старые мои, Новые мои — Химки». Экспозиция состоит из 150 фотографий окрестностей города столетней давности и современных авторов.

Подобная выставка проходит в Химках впервые. Фотографии демонстрируют, как изменился округ за 85 лет.

«За последние 10 лет мы капитально обновили городскую инфраструктуру. Также в нашем округе уделяют особое внимание творческому началу и культуре. Это тот фундамент, который нас всех объединяет», — отметил председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Жители Химок могут увидеть фотографии главных достопримечательностей округа: парк имени Льва Толстого, центральную площадь, аэропорт Шереметьево, железнодорожную станцию и многое другое. Гостям предлагают сравнить, как выглядели значимые места города 100 лет назад и сейчас. Выставка будет открыта до 1 ноября.

«Такие выставки невероятно важны для нашего города. Они позволяют жителям окунуться в прошлое, оценить развитие муниципалитета, воочию увидеть историю и красоту родного края», — поделилась муниципальный депутат Инна Монастырская.

Открытие выставки провела директор картинной галереи Марина Самбур. Среди почетных гостей были муниципальные депутаты, заслуженные жители округа, активисты и деятели искусства.

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