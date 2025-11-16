Выставку фотографий к 80-летию Нюрнбергского процесса открыли в Красногорске

В филиале Музея Победы в Красногорске открыли выставку к 80-летию Нюрнбергского процесса в 1945 году. Посетители увидят фотографии, стенограммы, пропуски на слушания и диппаспорта.

Материалы Музею Победы передал Михаил Амирджанов, внук главного обвинителя от СССР Романа Руденко. Он отметил, что сегодня необходимо противостоять фальсификации истории и доносить правду до молодежи.

«Свидетельства страшных преступлений повергли в шок многих. Особенно тех участников процессов, кто не видел хозяйствование гитлеровцев на своей территории. Все участники группы обвинения шли за наступающими войсками и видели, что гитлеровцы творили на нашей земле», — сказал Михаил Амиржанов, внук главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе Р. А. Руденко.