Выставку фотографий к 80-летию Нюрнбергского процесса открыли в Красногорске
В филиале Музея Победы в Красногорске открыли выставку к 80-летию Нюрнбергского процесса в 1945 году. Посетители увидят фотографии, стенограммы, пропуски на слушания и диппаспорта.
Материалы Музею Победы передал Михаил Амирджанов, внук главного обвинителя от СССР Романа Руденко. Он отметил, что сегодня необходимо противостоять фальсификации истории и доносить правду до молодежи.
«Свидетельства страшных преступлений повергли в шок многих. Особенно тех участников процессов, кто не видел хозяйствование гитлеровцев на своей территории. Все участники группы обвинения шли за наступающими войсками и видели, что гитлеровцы творили на нашей земле», — сказал Михаил Амиржанов, внук главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе Р. А. Руденко.
Среди гостей были курсанты академии имени Карбышева, студенты РАНХиГС и будущие юристы. Им рассказали, что 20 ноября 1945 года на скамье подсудимых в Нюрнберге предстали 24 главных нацистских преступника. В течение 200 дней участники процесса заслушали показания 240 свидетелей от обвинения с советской, американской, британской и французской сторон. Они узнали правду о злодеяниях немцев, лагерях смерти, истребительных практиках. Тогда впервые прозвучал термин «геноцид».
Уникальная выставка будет работать в красногорском филиале Музея Победы до 12 декабря 2025 года.