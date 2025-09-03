Выставку фотографий к 60-летию Видного открыли в сквере «Юность»

На выставке представлены 50 фотографий жителей и городских пейзажей XX века.

«На выставке мы хотели показать жителям развитие нашего города. Он рос, а вместе с ним и росли его жители. На фото представлено начало XX века, а также 1960–1980 годы и 2000-е», — отметила заведующая выставочно-фондового сектора историко-культурного отдела МАУ «ДК „Видное“ Ольга Панасюк.

Посетители увидят выпускные утренники, празднования Нового года и моменты последнего звонка, которые запечатлены на фоне узнаваемых улиц и зданий города.

На торжественном открытии экспозиции присутствовали представители администрации и жители города. Среди гостей был Анатолий Бугров, коренной житель Видного с 1949 года. Он рассказал, что увидел знакомые места и лица друзей детства, с которыми поддерживает связь до сих пор.

Выставка будет работать до 20 октября.