Выставку фотографий к 60-летию Видного открыли в сквере «Юность»
Выставку фотографий «Город, люди, эпоха» посвятили 60-летию Видного. Посетители увидят 50 снимков, рассказывающих об истории Ленинского округа.
На выставке представлены 50 фотографий жителей и городских пейзажей XX века.
«На выставке мы хотели показать жителям развитие нашего города. Он рос, а вместе с ним и росли его жители. На фото представлено начало XX века, а также 1960–1980 годы и 2000-е», — отметила заведующая выставочно-фондового сектора историко-культурного отдела МАУ «ДК „Видное“ Ольга Панасюк.
Посетители увидят выпускные утренники, празднования Нового года и моменты последнего звонка, которые запечатлены на фоне узнаваемых улиц и зданий города.
На торжественном открытии экспозиции присутствовали представители администрации и жители города. Среди гостей был Анатолий Бугров, коренной житель Видного с 1949 года. Он рассказал, что увидел знакомые места и лица друзей детства, с которыми поддерживает связь до сих пор.
Выставка будет работать до 20 октября.