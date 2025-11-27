Выставку фотографий из жизни царской семьи открыли в Волоколамском кремле

В Волоколамском кремле открыли выставку фотографий, где представлена жизнь семьи Николая II. Экспозиция ранее была представлена более чем в 100 городах мира, а теперь у жителей муниципалитета появилась возможность познакомиться с бытом и традициями последнего императора.

На выставке представили 105 снимков, рассказывающих о быте, традициях и ценностях правящей семьи. Экспозицию поделили на три части. В первой изображен уклад домашней жизни, во второй — участие Николая II в военных учениях и его поездки к войскам в период Первой мировой войны, а третья часть посвящена благотворительности и милосердию членов императорской семьи. Особое место занимают фотографии, где княжны работают в госпиталях и помогают врачам во время операций.

«Среди всех фотографий я бы выделил снимок, где император посещает раненых солдат в госпитале во время Первой мировой войны. Мы получили это изображение из архива при подготовке выставки „Россия — моя история“. Оказалось, что этот кадр ранее нигде не публиковался. Мы стали одними из первых, кто ввел его в научный оборот. Если вы увидите этот снимок в интернете, скорее всего, это будет копия низкого качества или уменьшенный вариант, который я иногда публиковал в новостях», — отметил куратор выставки иеромонах Игнатий (Шестаков).

Организаторами выставки стали Волоколамское благочиние и Сретенский монастырь. Посмотреть фотографии можно в Волоколамском кремле в выходные и праздничные дни до конца февраля 2026 года.