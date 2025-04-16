Выставку фотографий энтомолога Федора Пудовикова открыли в Видном

В сквере «Юность» в Видном открыли выставку фотографий «Долина Пахры» профессионального энтомолога Федора Пудовикова. Он посвятил свою жизнь изучению редких видов растений.

«Я не профессиональный фотограф, но по роду деятельности я всегда все фотографирую, особенно краснокнижные виды. Таким образом у меня накопилось достаточно материала для выставки. Впервые в окрестности поселка Володарского я приехал в конце 90-х годов и с тех пор провожу там регулярные исследования. На выставке представлены снимки охраняемых видов, сделанные в разные годы», — рассказал энтомолог, автор выставки Федор Пудовиков.

На выставке представлены фотографии растений, насекомых и животных, которые занесены в Красную книгу.

В уникальной долине Пахры в районе поселка Володарского обитают 69 видов растений, животных и насекомых, занесенных в Красную книгу Московской области. Особо ценен ятрышник шлемовидный, который числится в Красной книге России и находится на грани исчезновения в Подмосковье.

«Выставка и фотографии просто замечательные. Мы живем там, любуемся этой красотой, восхищаемся и делаем все возможное, чтобы ее сохранить. Именно поэтому мы здесь», — поделилась жительница деревни Большое Саврасово Вера Адамова.

Федор Пудовиков провел увлекательную экскурсию по фотографиям, рассказал о краснокнижных видах и высказал мнение о том, что долине нужно присвоить статус особо охраняемой территории.

Выставка будет работать в сквере «Юность» до 5 мая. Ее могут посетить все желающие бесплатно.