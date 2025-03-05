Выставку фарфоровых кукол открыли в Красногорске

Экспозиция под названием «Кукольный силуэт в искусстве и истории» начала работу в культурно-досуговом клубе «Мечта». Торжественное открытие было приурочено к Международному женскому дню

На выставке представлены фарфоровые куклы из коллекции Яны Батовой. Каждый экспонат уникален и является не только произведением искусства, но и настоящим отражением своей эпохи.

Посетители смогут познакомиться с различными мировыми культурами и увидеть, как менялись образы и эстетические предпочтения разных народов. Каждая кукла создана с любовью и вниманием к каждой детали, благодаря чему максимально точно передается дух соответствующего времени.

Выставка будет открыта до 28 марта, вход на нее свободный.

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