Выставку этнических кукол открыли в Коломне

Необычную экспозицию можно увидеть в Музее истории народного образования. Свою яркую коллекцию этнических кукол зрителям представила почетный работник сферы образования России Мария Жукова, чей педагогический стаж составляет уже более 30 лет.

Столько же лет коломчанка собирает уникальных кукол. Первый экспонат появился у Марии Жуковой в 1994 году, а сегодня их уже около 150 экземпляров. Каждая кукла — это отдельная история, которая олицетворяет богатое культурное наследие разных народов с их обычаями и эстетическими особенностями.

«Мои знакомые, кто знает, что я собираю кукол в национальных костюмах, привозят из своих путешествий новые экспонаты для моей коллекции», — рассказала Мария Жукова.

На выставке зрители увидят самых разных кукол народов России: русских, татарских, бурятских, чувашских, мордовских, народностей Северного Кавказа, — все они раскрывают многонациональность, единство и богатство нашей страны.

Постепенно к российским экспонатам присоединились европейские персонажи. В коллекции есть куклы из Германии, Литвы, Бельгии, Нидерландов и других государств. Среди них особенно привлекают внимание испанка, танцующая страстное фламенко, озорной деревянный мальчик Пиноккио, изысканные японские, китайские и индийские изделия, восхищающие тонкостью деталей и глубокими традициями Востока.

Выставка «Куклы бывают разные» — это не просто мир традиционных игрушек, это собрание важных элементов культурной памяти и народного искусства. После открытия экспозиции для гостей провели мастер-класс по изготовлению куклы-оберега, где каждый смог почувствовать себя художником-кукольником.