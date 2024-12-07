Выставку эскизов мультфильма «Снежная королева» открыли в галерее в Химках

В картинной галерее имени Горшина в Химках открыли выставку, которая посвящена советскому мультфильму «Снежная королева». Посетители смогут увидеть декорации и узнать о том, как создавалось культовое произведение.

В экспозиции есть подлинные эскизы и сохранившиеся слайды, которые создали художники Леонид Шварцман и Александр Винокуров. Здесь есть и 30 оригинальных иллюстраций к печатному изданию сказки.

На открытии выступили главный хранитель галереи Анна Шарыгина и муниципальный депутат, директор центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

«Впервые в Подмосковье представлены подлинные эскизы и целлулоидные слайды, созданные в 1950-х годах для одного из самых известных анимационных фильмов советского времени. „Снежная королева“ — это не просто мультфильм, а произведение искусства, которое объединяет несколько поколений и продолжает вдохновлять художников и зрителей на протяжении десятилетий», — отметила Инна Монастырская.

Каждый посетитель выставки может посидеть на троне Снежной королевы, собрать пазл из «ледяных осколков» и сделать памятные фото. Также пришедшим на открытие подарили открытки с изображениями героев мультфильма.

Отметим, что выставка — это совместный проект галереи и Государственного Музея кино.

«Мультфильм „Снежная королева“ получил признание не только в СССР, но и за его пределами. Он был показан на международных фестивалях и получил несколько наград, что способствовало росту интереса к советской анимации за рубежом. Это говорит о том, что советская анимация оказала влияние даже на такие крупные западные студии», — сказала муниципальный депутат Наталья Каныгина.

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