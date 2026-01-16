Выставку елочных игрушек открыли в краеведческом музее Подольска
Окунуться в атмосферу прошлого можно в Подольском краеведческом музее. Здесь работает выставка «Новогоднее ассорти», где представлены ватные и картонные игрушки, украшения-малютки для небольших елок и многое другое.
Экспозиция раскрывает целую эпоху через праздничные символы. Все игрушки обладают уникальной историей. Особого внимания заслуживают новогодние открытки. Каждый экземпляр — маленькое произведение искусства, но особую ценность имеет рукописный текст.
Сочинение праздничного поздравления было особым ритуалом — это доверяли младшим членам семьи. Новогодние послания отправляли родным, близким знакомым и друзьям. Нередко елочные игрушки отражали важные события, в том числе и выход кинофильмов.
«Самым большим по популярности, узнаванию стали герои фильма „Цирк“, который вышел до Великой Отечественной войны», — рассказала старший научный сотрудник Климовского отдела Подольского краеведческого музея Татьяна Демьяненко.
Особое место в экспозиции занимают ватные игрушки. Их изготавливали из пропитанного клеем или крепким соленым раствором материала, помещали в специальную форму, а затем раскрашивали. Часть старинных ватных игрушек подарена музею матерью погибшего журналиста Дмитрия Холодова — Зоей Холодовой.
Выставка продолжит свою работу до 22 января.