Выставку «Дворянское воспитание» открыли в Одинцовском округе

Выставка «Дворянское воспитание» из фондов музея-заповедника «Остафьево» — «Русский Парнас» начала работу в старинной усадьбе Вяземы Одинцовского округа. Экспозицию посвятили представителям дворянского рода Шереметевых.

Выставка приглашает заглянуть в повседневную жизнь аристократии и понять, каким было детство в дворянских семьях России. Экспозиция объединяет около 50 подлинных предметов. Здесь можно увидеть старинные книги, по которым обучались дети, изящные образцы одежды, а также аккуратные тетради, счеты, циркули и транспортиры. Отдельное место занимают альбомы, в которых записывались стихи, мысли и воспоминания. Среди записей можно найти письма Сергея Шереметьева, адресованные его бабушке.

Организаторы отмечают, что посетители новой выставки смогут проследить, как формировался характер будущих представителей элиты — через строгую дисциплину, занятия наукой и искусствами.

Экспозиция будет открыта в усадьбе до 8 июня. Посещение возможно по входному билету во дворец или с использованием «Пушкинской карты».