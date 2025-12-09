Выставку «Душа родного края» открыли в Орехово-Зуеве

За первую неделю работы выставку «Душа родного края» в Выставочном зале Орехово‑Зуева посетили более 300 человек. Экспозиция объединяет работы мастеров из Владимирской области и представлена клубом художников из Александрова.

В малом зале показано около 40 произведений разных жанров: живопись маслом и акварелью, графика, скульптура и изделия декоративно‑прикладного искусства. Посетителям предлагается увидеть пейзажи родного края, натюрморты, черно‑белые графические работы и авторские объекты прикладного искусства.

«Среди запоминающихся экспонатов — шкатулка и копилка‑поросята, расписанные в технике хохломской росписи, которые притягивают внимание как сочетанием традиций и современного взгляда, так и мастерским исполнением. Экспозиция дает площадку как для признанных художников, так и для начинающих авторов: каждый участник представил несколько лучших работ, демонстрируя разные техники и тему любви к малой родине», — сообщили организаторы.

На картинах можно узнать окрестности Александрова — поля, реки и уголки старых улиц, переданные через призму индивидуального восприятия художников. Выставка будет работать до 21 декабря. Зал открыт со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00, вход свободный.