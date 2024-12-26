Выставку древностей «Мелодия эволюции» открыли в Химках

Экспозиция истории мироздания начала работать в выставочном комплексе «Артишок». Посетить ее с момента открытия уже удалось более чем 500 жителям Химок.

Коллекция древнейших метеоритов, минералов и кристаллов расположилась в выставочном зале «Артишока». Помимо этого, гости музея могут увидеть скелеты давно вымерших существ и останки строматолитов и узнать, как зарождалась Вселенная. Всего экспозиция включает 30 удивительных предметов истории.

Прикоснуться к таинственному каждый желающий сможет до 31 января. Вход на выставку свободный. Помимо этого, каждую пятницу в три часа дня сотрудники музея проводят для посетителей увлекательные обзорные экскурсии.

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