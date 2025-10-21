Выставку «Доисторические насекомые в янтаре» откроют в Балашихе 22 октября

В Балашихинском историко-краеведческом музее 22 октября стартует уникальная выставка под названием «Доисторические насекомые в янтаре». Жители и гости города смогут познакомиться с редкими экспонатами — янтарными самородками с включениями членистоногих, возраст которых достигает 40-50 миллионов лет.

Экспозиция посвящена палеогеновому периоду — времени, когда произошли значительные изменения в живой природе: вымирали многие рептилии, а на смену им пришел расцвет доисторических млекопитающих. Именно в этот эпохальный период сохранились насекомые, запечатленные в янтаре, которые теперь представлены вниманию посетителей музея.

Особенностью выставки является презентация образцов в специальной стеклянной пирамиде с точечной подсветкой и ювелирными системами линз. Это позволяет рассмотреть мельчайшие детали древних насекомых — муравьев, паучков, мотыльков и других членистоногих, которые жили миллионы лет назад.

Посетить выставку можно как самостоятельно, так и в составе экскурсионных групп с профессиональными гидами, которые расскажут об особенностях каждого экспоната и о значении янтаря для науки и истории.

Выставка будет открыта для посещения с 22 октября по 28 декабря 2025 года и подходит для посетителей всех возрастов.