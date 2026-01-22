Выставку диорам «Версты Победы» открыли в Можайске

Торжественное открытие экспозиции состоялось в городском филиале музея-заповедника «Бородинское поле» — Можайском историко-краеведческом музее 21 января. Выставка представляет собой уникальное собрание диорам, моделей военной техники и советских агитационных плакатов.

На открытие экспозиции пришли почетные гости: первый заместитель главы Можайского округа Алексей Сперанский, заместитель руководителя областного филиала госфонда «Защитники Отечества» Нина Можаева, внук легендарного командира, полковника Виктора Полосухина — Виктор Поняков. Экскурсию по выставке провел для них автор и руководитель проекта Дмитрий Савельев.

«Здесь, перед вашими глазами, застывшие в миниатюре истории повествуют о мужестве, стойкости и самопожертвовании советского народа в годы Великой Отечественной войны. Мы приглашаем вас не просто посмотреть, а постоять на том самом плацдарме, услышать в воображении гул моторов и почувствовать, что память о великом — это часть нашей общей истории», — сказал автор проекта.

Алексей Сперанский подчеркнул, что подрастающие поколения должны знать, какой ценой завоевано мирное небо у них над головой. «Чтобы они знали твердо: свобода и независимость Родины добыты невероятными усилиями и огромными жертвами», — отметил заместитель главы муниципалитета.

Выставка «Версты Победы» будет открыта для посетителей до 12 апреля.