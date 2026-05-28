Выставку детского и семейного творчества открыли в Можайске

Выставку «Можайск. Здесь живет город» открыли 24 мая в выставочном отделе Можайского культурно-досугового центра. В экспозиции представили более 70 работ участников клубных формирований — как детей, так и взрослых.

Название выставки отражает ее суть: в каждой работе, по замыслу организаторов, живет душа Можайска, который недавно отметил 795-летний юбилей.

На торжественном открытии отметили труд руководителей клубных формирований, благодаря которым появилась эта выставка. Слова благодарности прозвучали в адрес Татьяны Хоменко, Камилы Шербоевой, Оксаны Сидоровой, Киры Матвеевой, Натальи Матвеевой, Татьяны Беляевой, Людмилы Анисимовой, Анны Цветковой, Алексея Снигирева, Виктории Стручалиной, Анны Микушиной, Елены Чернеги и Евгения Долгачева.

Зрители поблагодарили педагогов аплодисментами. Каждый автор смог найти свой диплом на специальной «Стене участников» и забрать его на память.

Жительница Можайска Татьяна Наумова участвовала в выставке вместе с сыном Ярославом. Они вместе ходили на мастер-класс в Дом культуры «Химик». Татьяна представила изображение Никольского собора, а Ярослав нарисовал картину «Можайское море».

«Когда мы вместе ходили на мастер-класс в наш дом культуры, я поняла: лучший способ воспитать любовь к искусству — это творить вместе с ребенком. Нам очень приятно, что картины нашей семейной команды оценили. Очень интересная выставка», — рассказала Татьяна.

После торжественной части участники смогли пообщаться и оценить работы друг друга.