Выставку детских рисунков открыли в Серпухове

В Протвине Историко-краеведческий музей преобразился, украсив свои окна-витрины выставкой детских работ из творческой студии «Время радости». Произведения юных художников привлекают внимание прохожих и посетителей музея.

Экспозиция представляет собой калейдоскоп разнообразных работ, выполненных в различных техниках и жанрах. Посетители могут полюбоваться изображениями сказочных персонажей, волшебных животных, выполненными коллажами, натюрмортами и портретами. Особое место на выставке занимают иллюстрации к детским книгам.

«Каждое произведение по-настоящему наполнено фантазией и мастерством юных авторов, что делает данную выставку особенно привлекательной для всей семьи», — сообщили организаторы.

Выставка «Время радости» будет открыта для посещения до 3 сентября по адресу: улица Ленина, дом № 9.