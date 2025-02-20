Выставку детских рисунков ко Дню защитника Отечества открыли в Лосино-Петровском

В городской библиотеке городского округа Лосино-Петровский открыли выставку детских рисунков «В сердце. В памяти. В живописи». Главной ее темой стали защитники России.

Юные воспитанники изостудии «Вдохновение» под руководством Екатерины Контаревой представили рисунки ко Дню защитника Отечества и к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ребята изобразили боевую технику, наземный, воздушный и водный транспорт, специалистов разных военных профессий. Представили также рисунки на тему «Мира и Победы».

«Работа в коллективе направлена на раскрытие творческого потенциала детей. Самый главный мир ребенка не внешний, а внутренний. И моя задача, как наставника — раскрыть этот внутренний мир, » — подчеркнула руководитель изостудии Екатерина Контарева.